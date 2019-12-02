» السعودية تتأهل لمواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي 24»

02 ديسمبر 2019 - 09:24 م

تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي خليجي 24 بعد الفوز على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره القطرى يوم الخميس المقبل فى مباراة الدور نصف النهائى.

سجل أهداف منتخب السعودية خلال الشوط الأول فراس البريكان وهتان باهبري هدفين، بينما أحرز هدف عمان المنذر العلوى.

البحرين والكويت



تأهل المنتخب البحريني إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم(خليجي 24) ،بعد فوزه على نظيره الكويتي 4_ 2 ، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق علي مدن، قبل أن يسجل يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وعاد المنتخب البحريني للتقدم مجددًا عن طريق جاسم الشيخ في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله تياجو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وسجل أحمد الزنكي هدف تقليص الفارق للمنتخب الكويتي في الدقيقة 85، لكن تياجو عاد ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للمنتخب البحريني، ليتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد ست نقاط، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بثلاث نقاط.