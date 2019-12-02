أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

02 ديسمبر 2019 - 09:48 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة طرح مشاكل المواطنين في الإعلام وما يعانون منه، مشيرًا إلى أن الإعلام إذا فعل ذلك فسوف يتم تغيير حياة الـ100 مليون مواطن.

وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج إلى تكاتف وسائل الإعلام والأجهزة من أجل عرض مشاكل المواطنين والعمل على حلها، مضيفا: "أننا نغير واقع الناس على الأرض".

وتابع :"أفضل شيء هو عرض مشاكل الناس وهذا هو دور الإعلام من أجل حل مشاكل المواطن وتلبية احتياجاته والمواطن يحتاج إلى عرض مشاكله وحلها".

واستطرد: "النهاردة أكننا في بلد تانية، وامبارح عرضنا وضع القمامة في شبرا الخيمة وأزمات الصرف الصحي والمياه في شبرا الخيمة، وتم الاستجابة إلى شكاوى أهالي شبرا الخيمة".