» تعرف على أسعار الدولار اليوم الاثنين

02 ديسمبر 2019 - 09:51 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين استقرارًا فى عدد من البنوك.

في بنك مصر سجل الدولار 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في بنك القاهرة 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

أما بنك قناة السويس فبلغ السعر 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.