"البرغوث" يفوز بـ"الكرة الذهبية" للمرة السادسة في تاريخه

02 ديسمبر 2019 - 10:30 م

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق كرة القدم في برشلونة الإسباني، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 (بالون دور) للمرة السادسة في تاريخه والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.

وتفوق ميسي على كل من الهولندي فيرغيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقاد ميسي فريقه برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني (الليغا)، ووصل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

بذلك، تفوق ميسي على منافسه البرتغالي رونالدو بعد أن وصل الأرجتيني للجائزة للمرة السادسة فيما توج بها البرتغالي 5 مرات.

وكان ميسي قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة عن عام 2019.

