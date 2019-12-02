  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:31 ص
بحث متقدم
كارتيرون

رسميًا.. مدرب الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

أستاذ علم اجتماع تكشف سلوكيات المقبلون على الانتحار

عمرو أديب

عمرو أديب يفضح مذيع الجزيرة على الهواء لهذا السبب

السيارات

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السيارات

ميسي

"البرغوث" يفوز بـ"الكرة الذهبية" للمرة السادسة في تاريخه

أحمد موسى

أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

مرتضى منصور

بالصور.. مرتضى منصور يغلق بوابات النادي على اللاعبين

مدبولي

«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

الملك سلمان

الملك سلمان يخص 176 سعوديًا بأمر ملكي عاجل

هيثم الحريري

«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

واشنطن تهدد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية

عرب وعالم

الحرب التجارية بين أمريكا والصين
الحرب التجارية بين أمريكا والصين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق

#

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

#

«زراعة البرلمان» تطالب بفرض 30% رسومًا على واردات السكر

#

أمريكا تفرض رسومًا جديدة على واردات الصلب من الصين

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الإثنين، إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على واردات من الصين، "حال عدم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري" قبل منتصف الشهر الجاري.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.
واتفقت الولايات المتحدة والصين آنذاك على "مرحلة أولى" من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.
وأضاف روس في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز"، الإثنين، أن هناك مهلة زمنية حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول، "وإذا لم يوقع البلدان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري "سيجري رفع الرسوم الجمركية كما أوضح الرئيس دونالد ترامب".
وكشف روس أن الرسوم الجمركية ستطال بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، وهذا لن "يتعارض مع عيد الميلاد هذا العام.. لأن تجار التجزئة لديهم مخزون بالفعل.. إنه وقت جيد حقًا إذا اضطررنا إلى فرض المزيد من التعريفات".
وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، تراجع ترامب عن موعد الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، إلى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية.
وقال ترامب آنذاك إنه اتخذ قرار الإرجاء لتفادي تطبيق الرسوم على موسم مبيعات عيد الميلاد، "للحد من تأثيره على الشركات الأمريكية وتمرير الزيادة إلى المستهلكين".
ودعا المفاوضون الصينيون الولايات المتحدة إلى إلغاء التعريفات في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، الأمر الذي رفضه ترامب.
وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على سلع تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات منذ بداية 2018، ما أدى إلى تضرر الأسواق المالية وتوتر معنويات الشركات والمستهلكين.
وقال روس: "لدينا اقتصاد قوي للغاية، ولديهم (الصينيين) الكثير من المشكلات". مشيرا إلى تأزم سلسلة الإمداد الصينية ومستويات الديون وتراجع ثقة المستهلك.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6 بالمئة في الربع الثالث، وهو المستوى الأضعف منذ 1993.
وتؤكد الصين أنها تسعى نحو إبرام "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، "على أساس الاحترام المتبادل والمساواة". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك
» بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس
» صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل
» بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"
» تفاصيل اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا
» بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية
» رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك
» مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة؟
» مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس