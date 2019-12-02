أستاذ علم اجتماع تكشف سلوكيات المقبلون على الانتحار

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دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار
دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

المصريون ـ متابعات

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كشفت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، عن أن ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان هى التي تؤثر في سلوكياته، موضحة أن الانتحار ليس مرتبطا بالغنى أو الفقر، حيث قد يكون هناك عدة أسباب تجمعت معًا تدفعه للانتحار.
وأوضحت "لطفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الانتحار في مجتمعنا يكون سببه اضطرابات نفسية واجتماعية، معقبة: "الحياة مش بمبي"، موضحة أنه يجب دراسة كل حالة انتحار على حدى لمعرفة السبب الذي دفعه لذلك حتى لا تتكرر في حالات أخرى.
ولفتت إلى أن الثقافة التي ينشأ عليها الإنسان هى التي تحفر بداخله أن الحياة نعمة من الرب، ويجب الحفاظ عليها، معتبرة أن كل حالة انتحار في مجتمعنا تحتاج إلى دراسة متعمقة للخروج بنتيجة وتكون درس مستفاد للمجتمع.


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