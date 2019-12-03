» محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك

03 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

كشف المحامي التونسي أنيس بن ميم ،محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك، عن انتهاء علاقته التعاقدية مع القلعة البيضاء، وأصبح لاعبا حرا يحق له التعاقد لأي ناد.



وأكد "بن ميم"، في اتصال تليفوني مع برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة "أون سبورت" الفضائية: "أخطرنا الزمالك بفسخ التعاقد قبل اتخاذ الإجراء رسميًا بـ 10 أيام ولم يتحرك مسؤولو النادي، ولذا قررنا فسخ العقد وتقديم الشكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

