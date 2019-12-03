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محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك

الرياضة

النقاز
النقاز

المصريون ـ متابعات

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كشف المحامي التونسي أنيس بن ميم ،محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك، عن انتهاء علاقته التعاقدية مع القلعة البيضاء، وأصبح لاعبا حرا يحق له التعاقد لأي ناد.
وأكد "بن ميم"، في اتصال تليفوني مع برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة "أون سبورت" الفضائية: "أخطرنا الزمالك بفسخ التعاقد قبل اتخاذ الإجراء رسميًا بـ 10 أيام ولم يتحرك مسؤولو النادي، ولذا قررنا فسخ العقد وتقديم الشكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وتابع: "النقاز لم يحصل على مستحقاته لمدة تزيد عن الخمسة أشهر، ولم يحدث أي تواصل من مسئولي الزمالك خلال الساعات الماضية لإنهاء الأزمة".

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