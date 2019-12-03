الولايات المتحدة: إيران وراء احتجاجات الشرق الأوسط

03 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى إن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.



وفيما أقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود.



وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقال «لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني».



وأضاف في جامعة لويزفيل «الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت».



وتابع «انهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية».



وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل ايران- التي قالت منظمة العفو الدولية أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص- أظهرت أن الإيرانيين «قد طفح بهم الكيل».

