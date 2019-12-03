اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب تركيا

03 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

هدد وزير الخارجية اليوناني، يوم الاثنين، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي.



وصرح وزير الخارجية نيكوس ديندياس لتليفزيون سكاي: «إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد»، مضيفاً أنه يتم «إخفاء» الاتفاق عن اليونان.

