» نجم الزمالك: مقدرش أهرب من الزمالك زي البابقيين لأن هو اللي مربيني

03 ديسمبر 2019 - 06:00 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود 6 من اللاعبين قرروا فسخ عقودهم مع نادي الزمالك وعلى رأسهم حمدي النقاز الذي اتخذ الخطوة بالفعل.



وقال في برنامجه: هناك عدد من اللاعبين سألوا في اتحاد الكرة عن شروط فسخ عقودهم ، وهم عبدالله جمعة و فرجاني ساسي والنقاز ومحمود علاء وطارق حامد ومصطفى محمد.



وأضاف: يوسف أوباما كان على علم بخطتهم لكن حين طلبوا منه الانضمام لهم في قرارهم بفسخ العقود رفض وقال إنه ابن من أبناء نادي الزمالك ولا يستطيع الرحيل من النادي بهذه الطريقة.



