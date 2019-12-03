أخو هيثم أحمد زكي يكتشف مفاجأة صادمة أثناء تسلمه الميراث

03 ديسمبر 2019 - 06:41 ص

فجر بلال عبد الغني - محامي رامي عز الدين الوريث الشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - مفاجأة من العيار الثقيل.



وأمرت النيابة بتسليم الميراث الشرعي إلى رامي عز الدين ، وهو شقة المهندسين وأخرى في شارع الهرم ومبلغا قدره 300 ألف جنيه بالإضافة إلى وثيقة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه.



وفي أثناء عمليات التسليم تبين اختفاء سيارتين كانتا تخصان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، الأولى مرسيدس والثانية رينو.



وقال "عبد الغني" تعليقا على الأمر : المرسيدس اختفت منذ ثلاث سنوات ، أما الرينو فعلمت من أحد الأشخاص أن الخادمة استولت عليها بعد وفاة الفنان الراحل.







