» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد

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مديحة يسرى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري والتي توفيت عام 2018 عن عمر يناهز 97 سنة.

ولا يعرف كثيرون أن الفنانة مديحة يسري تزوجت 4 مرات ، إحداهن فقط كانت من خارج الوسط الفني بينما الثلاثة كانوا من داخله.

وقالت مديحة إنها تزوجت من المطرب محمد أمين ، ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم ثم تزوجت من الفنان محمد فوزي وأنجبت نجلها عمرو منه ، ثم تزوجت الشيخ سلامة الراضي وانفصلت عنه بعد أن علمت بعودته إلى زوجته الاولى.

ولا يعرف كثيرون أن مديحة أنجبت ابن وحيد من الفنان محمد فوزي لكنه توفي في حادث سيارة.

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