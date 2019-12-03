  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:10 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح

غضب عارم من جماهير ليفربول بسبب ما حدث لصلاح أمس

كارتيرون

كارتيرون يطلب ضم مدافع الأهلي للزمالك

فريق الأهلي

كينو ونجم الجزائر ينتقلان إلى الأهلي

هيثم أحمد زكي

أخو هيثم أحمد زكي يكتشف مفاجأة صادمة أثناء تسلمه الميراث

مرتضى منصور

6 لاعبين يتجهون لفسخ عقودهم مع الزمالك مثل النقاز

الفريق مهندس كامل الوزير

كامل الوزير مازحاً: "أنا جاهز لتولي تدريب المنتخب الأول"

كارتيرون

رسميًا.. مدرب الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

أستاذ علم اجتماع تكشف سلوكيات المقبلون على الانتحار

عمرو أديب

عمرو أديب يفضح مذيع الجزيرة على الهواء لهذا السبب

جمهور:

كارتيرون يطلب ضم مدافع الأهلي للزمالك

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. محمد رمضان يلعب بجوار «أبو تريكة»

#

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

#

ميتشو يحرج مسؤولي الأهلي بتصريحات صادمة

#

«كارتيرون» يُرشح جوزيه مورينيو لقيادة الأهلي

الزمالك

كوليبالي

كارتيرون

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان "كوليبالي" وذلك للحديث عن ارتباطه الشديد بمدرب الزمالك الجديد باتريس كارتيرون.

وقالت الجماهير إن أول طلب سيطلبه كارتيرون من إدارة الزمالك هو ضم المدافع المالي ساليف كوليبالي إلى الأبيض.

وجاءت التعليقات كالتالي:

- ساليف كوليبالي يشعر بالسعادة

- طالما كارتيرون جاي الزمالك يبقى كوليبالي جاي هو كمان

- حد يصحي كوليبالي ويقوله عندك طلعة في الزمالك

- ممكن لو مفيهاش إساءة أدب تيجي يا كارتيرون الزمالك من غير كوليبالي

وتعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليحل محل الصربي ميتشو في تدريب الأبيض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم
» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد
» وفاة مذيعة LTC بعد صراع مع المرض
» ظهور بطلة مسلسل "ونيس" بالحجاب بعد اختفاء لسنوات
» نجم الزمالك: مقدرش أهرب من الزمالك زي الباقيين لأن هو اللي مربيني
» الدولار ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين
» محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك
» بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس
» صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل
» بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"
» تفاصيل اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس