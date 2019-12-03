غضب عارم من جماهير ليفربول بسبب ما حدث لصلاح أمس

03 ديسمبر 2019 - 08:32 ص

حالة من الغضب انتابت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي بعد حصول نجمنا المصري محمد صلاح على المركز الخامس في قائمة الأفضل بالعالم في حفل الكرة الذهبية.



وتحدث العديد من جماهير ليفربول الإنجليزي عبر حساباتهم بتويتر عن عدم رضاهم حول المركز الذي حصل عليه صلاح.



وجاءت التعليقات كالتالي:



- أعتقد أن صلاح يستحق مركزًا أفضل من ذلك



- أظن أن صلاح كان يجب أن يأتي في المركز الثالث أو الرابع على الأكثر.



- صلاح من المفترض أن يكون ضمن قائمة أفضل ثلاثة لاعبين



- أرى أن صلاح يستحق المركز الأول.



وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية بينما جاء بعدها نجم ليفربول فيرجيل فان دايك.



