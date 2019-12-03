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عمرو أديب: "أنا خايف على بلدي"

عمرو أديب: "أنا خايف على بلدي"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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ام بى سى مصر

الحكاية



أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك قنوات منذ بداية إرسالها حتى نهايتها تركز فقط على مصر، وتعمل على بث الكره والقلق في نفوس المواطنين.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أصحاب القنوات دي عايزين يهدوا البلد"، ويثيروا غضب الناس".

 وتابع:" أعداؤنا بيستغلوا أي حدث للهجوم على مصر والتشكيك في أي إنجاز يحدث في مصر، معقبا: "أنا بشوف اللي بيحصل بره، بخاف على بلدي، لما صدقنا نشم نفسنا".

وناشد الإعلامي الآباء والأمهات بعد تكرر حالات الانتحار أن يحتضنوا أولادهم، ويقتربوا إليهم، ويستمعون إليهم، مخاطبا الأسر: "احضنوا ولادكم واسمعوهم"

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