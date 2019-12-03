أحمد فؤاد نجم يروي علاقته بجميلة بوحريد

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احمد فؤاد نجم
احمد فؤاد نجم

متابعات - أمينة عبد العال

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احمد فؤاد نجم

سفير الفقراء

فؤاد نجم

يتزامن اليوم الذكري السادسة لرحيل فارس الشعري العامي، أحمد فؤاد نجم، والذي توفي في 3 ديسمبر 2013، والذي دأب علي استخدام كلماته كسيف يعبر به عما بداخله دون خوف، لم يعبأ بالسجن بل اعتاده، عشق كلماته الكثير وتغني بها البعض وكان أبرزهم الشيخ إمام، وبدأت علاقتهما معا بعد نكسة 1967، وفي عام 2007 تم اختياره سفيرا للفقراء في صندوق مكافحة الفقر من قبل المجموعة العربية بالصندوق.

اعتاد لبس الجلباب البلدي في كل مناسباته، والتحدث بكلمات بسيطة عفوية تخترق قلوب محبيه لتحقق المراد منها، دون تكلف أو عناء، حصل على جائزة الأمير كلاوس الهولندية عام 2013، لديه 3 بنات، عفاف وزينب والإعلامية نوارة نجم.

ويتحدث نجم في الفيديو عن حياته الشخصية وكيف مرت، ويلقي بعض قصائده وعلاقاته ببعض الشخصيات التي أثرت في حياته وحياة الأمة العربية ومنهم المناضلة الجزائرية "جميلة بوحريد" الذي كتب كلمة لها علي جداره وهي "المجد للمجانين في هذا العالم البليد".


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