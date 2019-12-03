على رأسها مصر.. رعاية دولية لتهدئة طويلة الأمد في غزة

03 ديسمبر 2019 - 09:49 ص

كشفت تقارير نٌشرت صباح اليوم الثلاثاء عن إجراء لقاءات مكثفة لتهدئة طويلة الأمد بين غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وتقود مصر رعاية عربية ودولية لإتمام الهدنة، حيث اكتمل وصول جميع الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء للبدء في اللقاءات الأخيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة غزة الآن فمن المتوقع أن تنتهي بنتائج مساء يوم الخميس ويتم الإعلان عنها من قبل الفصائل الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن بعض المحللين آراءهم حول التهدئة، حيث قال الكاتب الفلسطيني حسام الدجني أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يسعى من خلال الدبلوماسية لتحسين صورته أمام العالم.

وأضاف أن ما يجري الآن في غزة هو مرحلة عض الأصابع فإما أن تتجه الأمور إلى توقف الصراع المتواصل ويتم الموافقة على شروط غزة ، وعلى رأسها رفع الحصار بالكامل أو الصراع مجددا.

يأتي هذا في الوقت الذي يعتبر المجتمع الدولي حماس هي جزء أساسي من الحل السياسي في المنطقة وأن الحل السلمي الذي يضمن العيش لكافة الأطراف هو ما يتوافق مع المجتمعات الدولية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2007 بعد تمكن حركة حماس من الفوز في الانتخابات الفلسطينية .