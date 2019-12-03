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انتحار ممرضة داخل مستشفى بكفر الشيخ

انتحار ممرضة داخل مستشفى بكفر الشيخ

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مصرع ربة منزل إثر تناولها حبوب حفظ غلال

وكالات- الدويني فولي

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أقدمت ممرضة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال القاتلة، داخل المستشفى بالطابق الرابع بالمستشفى.

تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطارًا من النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بانتحار ممرضة تدعي “إ .ع ” تناولت قرض حفظ الغلال السامة بالطابق الرابع داخل المستشفى لتلقى مصرعها فى الحال.

على الفور إنتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى وجارٍ عمل التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة الأسباب التى دفعتها إلى الانتحار، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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