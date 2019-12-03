«كلب الست» القصيدة التي أغضبت كوكب الشرق من الفاجومي

يحل اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر، الذكرى السادسة لوفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم، أحد أشهر شعراء العامية بمصر، والذي رحل عن عالمنا، في عام 2013 عن عمر ناهز الـ84.

وولد الفاجومي أحمد فؤاد نجم في 23 مايو 1929، في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، حيث كان ضمن سبعة عشر ابنًا لوالده، والتحق بعد ذلك بكتاب القرية كعادة أهل القرية في تلك الفترة الزمنية.

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية، للشاعر أحمد فؤاد نجم، أكد أن ثقافته الموسيقية تكونت على صوت كوكب الشرق أم كلثوم وأنه من أشد المحبين لأغانيها وصوتها، موضحًا أن حادث الكلب الخاص بها جعله أمام خيارين إما إعجابه بها على المستوى الفني أو "شرفه" كشاعر يعبر عن الناس.

وتبدأ الحكاية، عندما قرأ "نجم" عن الحادث في الصحف وأكد بأنه يتذكر المانشيت الذي قرأه حينها "حفظ التحقيق في قضية كلب أم كلثوم"، وكانت فكرة امتلاك أم كلثوم لكلب بالنسبة لنجم معلومة جديدة، بحسب قوله.

وتعود القضية إلى أنه في يوم ما اجتمع طلاب معهد التربية الرياضية وطلاب كلية الفنون الجميلة في منطقة الزمالك للاحتفال باليوم الرياضي والاستمتاع بالأنشطة المختلفة حتى هاجم الكلب الخاص بأم كلثوم "أفقر طالب" على حد وصفه وبعد الحادث ذهب مجموعة من الشباب إلى نقطة شرطة الزمالك لتحرير محضر بالحادث.

وبالفعل في نقطة الشرطة تعاطف معهم ضابط شاب وحرر المحضر وجاء وكيل نيابة لمتابعة الحادث، وأكد نجم بأنه يعرف وكيل النيابة بشكل شخصي حيث كان يحقق معه سابقًا في قضايا سياسية، مضيفًا أن وكيل النيابة كتب في قرار حفظ التحقيق "حيث إن الخدمات التي أدتها أم كلثوم للدولة كفيلة أن تعفيها هي وكلبها من المسئولية الجنائية لذلك أمرنا بحفظ التحقيق"، وهذه الصيغة نصًا في تقرير النيابة، وفق قوله.

وهذا ما دفعه للانفعال، لذا بحث عن الشاب وذهب إليه ورأى أنه من أسرة بسيطة وقرر كتابة القصيدة، وحينما استمعت لها أم كلثوم غضبت بشدة منه.