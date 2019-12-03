» وزيرة الصحة: إطلاق 65 قافلة طبية مجانية حتى منتصف ديسمبر

03 ديسمبر 2019 - 10:34 ص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 65 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية؛ بكل محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية في الأول من ديسمبر بمناطق مركز شباب عرب راشد بمركز حلوان، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين وحلايب محافظة البحر الأحمر، والشطب مركز دراو محافظة أسوان، إضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق أبوخليفة مركز ديرمواس محافظة المنيا، وإصلاح الغيط مركز جمصة محافظة الدقهلية، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والبذور مركز النوبارية محافظة البحيرة، وذلك في يومي 2 و3 ديسمبر الجاري.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 3 و4 ديسمبر الحالي بمناطق دشلوط مركز ديروط محافظ أسيوط، وواديي مكتب والندية مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وكفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة، وأبورماد وأم الخير (الجاهلية) مركز حلايب والشلاتين محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وبلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، ووحدة الكيلو 11 محافظة الإسماعيلية، ونجع العمدة مركز قوص محافظة قنا، ووحدة الجناين مركز حي الجناين محافظة السويس، والضهرة مركز فارسكور محافظة دمياط، وميانة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، والقواسم محافظة مطروح، والروضة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وأخميم محافظة سوهاج، ومنشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة؛ أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.