مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، إقامة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى في كأس مصر والدوري الإنجليزي. 

ونقدم لكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة: 
 

مواعيد مباريات كأس مصر 
 

نادي مصر و الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT


الأهلي و بني سويف – الساعة السابعة والنصف‏ على قناة ON SPORT


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس و بورنموث –  الساعة التاسعة والنصف مساء


بيرنلي و مانشستر سيتي –  الساعة العاشرة والربع مساء


 
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست 29 و ستراسبورج – الساعة 8 مساء على قناة  beIN SPORT HD 5


بوردو و نيم أولمبيك –  الساعة 8 مساء على قناة  beIN SPORT HD 5


أنجيه و مارسيليا –  الساعة 8 مساء على قناة  beIN SPORT HD 5


ليون    x  ليل –  الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5

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