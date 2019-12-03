برلماني يقدم طلب إحاطة لوجبة تكلفتها 40 ألف جنيه بشركة حكومية

03 ديسمبر 2019 - 10:46 ص

تقدم النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، إضافة إلى وجود شبهات إهدار للمال العام بالشركة، وتقاعس الوزارة عن أداء مهامها والإشراف على سير العمل بالهيئات البترولية.

وقال "هيكل"، في طلبه، أنه ورد اليه العديد من الفواتير الخاصة بتوريد مواد غذائية لأحد المواقع التابعة للشركة ليوم واحد بتكلفه تجاوزت 40 ألف جنيه، ما يعد إهدارا صريحا للمال العام، مشيرًا إلى أن تلك الفواتير تتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أنه ورد العديد والعديد من المستندات الخاصة بالشركة والتي تكشف حجم الفساد الواقع داخل الشركة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تلك الملفات تباعًا داخل مجلس النواب لمحاسبة المسئولين عن تلك الوقائع الموثقة بالمستندات.