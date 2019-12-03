نقل الرئيس الأمريكي الأسبق إلى المستشفى

03 ديسمبر 2019 - 10:53 ص

تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، لأزمة صحية دخلها على أثرها المستشفى، وذلك بعد وقت قصير من تعرضه لنزيف في المخ .

ومن جانبه، أعلن مركز "كارتر" في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي الأسبق تعرض لعدوي في الجهاز البولي، وأنه يشعر بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريبًا.

ويأتي ذلك بعد خروجه من مستشفى أتلاتنا، حيث دخل كارتر المستشفى في 11 نوفمبر الماضي، لتقليل الضغط في المخ الذي نتج عن نزيف بعد سقوطه في المنزل، وفق ما ذكرته الـ"CNN ".

كما أكد المركز أن الرئيس الأسبق ذهب للمستشفى مرتين في شهر أكتوبر لمعاناته من عدم الرؤية إثر السقوط.