  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
تعدد الزوجات

دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

اعلانات ترامب

مأزق لـ"فيسبوك" بسبب "ترامب"

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

الرئيس السيسي

السيسي: بتصحوا الساعة كام علشان تشتغلوا

مظاهرات إيران

لأول مرة.. إيران تعترف بقتل المتظاهرين

الداخلية تعين حراسة أمنية لـــ"شعبان عبد الرحيم" بعد تهديدات داعش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

الرئيس السيسي

السيسي: أنا ووزير الكهرباء بنتخانق مع بعض

أحمد فؤاد نجم .. والإسلاميون

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

شعبان عبد الرحيم

بعد وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند "تويتر"

السيسي

السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

تقرير أممي يكشف..

48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال

مال وأعمال

وزارة المالية الفلسطينية
وزارة المالية الفلسطينية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح

#

تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات

#

خسائر فادحة للولايات المتحدة بسبب الطبيعة

#

أرقام مفجعة.. خسائر أثرياء العالم بسبب ترامب

الأمم المتحدة

الاحتلال الاسرائيلى

الاقتصاد الفلسطيني

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

مفاجأة كشفها تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حول تكلفة الاحتلال الإسرائيلي الواقعة على الشعب الفلسطيني، منذ بداية الألفية في الفترة ما بين عامي 2000 و2017 بنحو 47.7 بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، مشيرًا إلى أن الخسائر لا تزال في تصاعد.

وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) تقريرا بعنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الاعتبارات المالية" ،  الذي ركز على الاقتصاد الفلسطيني والظروف التي تعيق النمو المستدام،  وتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث جاء فيه "الاقتصاد الفلسطيني يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه، وتشمل الخسائر 28.2 بليون دولار فوائد و6.6 بليون دولار عوائد مالية مسربة لإسرائيل".

ويقدّر التقرير أن التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار في تلك الفترة، وأن تؤدي أيضا إلى وجود فائض بنحو ضعف حجم العجز، وكان بالإمكان أن تزيد من حجم إنفاق الحكومة الفلسطينية على التنمية بعشرة أضعاف ما هي عليه الآن، وأن يثبت على 4.5 بليون دولار خلال تلك الفترة.

ويشير تقرير "أنكتاد" إلى دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني، وجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام الـ18 الماضية، أي بمعدل 111 ألف وظيفة سنويا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة
» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى
» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة
» تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة
» السيسي: "بحلم نخش العالمية"
» شاهد..إليسا تحرج أحد معجبيها في حفلها بكندا
» «إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر
» صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما
» "الأزهر للفتوى" يحذر من جريمة الانتحار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس