  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
تعدد الزوجات

دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

اعلانات ترامب

مأزق لـ"فيسبوك" بسبب "ترامب"

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

الرئيس السيسي

السيسي: بتصحوا الساعة كام علشان تشتغلوا

مظاهرات إيران

لأول مرة.. إيران تعترف بقتل المتظاهرين

الداخلية تعين حراسة أمنية لـــ"شعبان عبد الرحيم" بعد تهديدات داعش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

الرئيس السيسي

السيسي: أنا ووزير الكهرباء بنتخانق مع بعض

أحمد فؤاد نجم .. والإسلاميون

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

شعبان عبد الرحيم

بعد وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند "تويتر"

السيسي

السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

البنك الأوروبي يشيد بالاقتصاد المصري

الحياة السياسية

البنك الدولي
البنك الدولي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المشاط تلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

#

12 مليار دولار زيادة في إيرادات السياحة

#

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

#

"المركزي" يكشف تطورات جديدة بشان أسعار الفائدة

الاقتصاد المصري

وزير السياحة

البنك الاوربي

أبرز التقرير الانتقالي "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للعام 2018/2019 والذي يصدر سنويًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، في الجزء الخاص بتقييم أداء الدول، أهم الإنجازات التي حققتها مصر ، وقد صدر التقرير هذا العام تحت عنوان "حوكمة أفضل...اقتصاديات أفضل" ‏Better Governance. Better Economies ”" .

وقد سلط التقرير الضوء على أهم الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصرى في العام المالى 2018-2019، ومنها استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5%، وأبرز التقرير، في الجزء المخصص لتقييم الأداء في جمهورية مصر العربية، الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، ما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية والجاذبة لمصر عالميا، مشيرا إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة وفقًا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، كما أشار إلى أن مصر حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة، وأشار إلى قيام المملكة المتحدة برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ ، كما استطاعت السياحة المصرية تحقيق رقم قياسي في الإيرادات السياحية التي بلغت 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، وأشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة والتي أدت الى هذا التقدم الكبير في هذا القطاع.

من ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن هذا التقرير المهم يبرز اهتمام المؤسسات الدولية بتجربة الإصلاح الهيكلي التي قادتها وزارة السياحة والتي أصبحت مثالاً يحتذي به لدول أخرى كما جاء في تقارير سابقة لمنظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر.WTTC

وقد استعرض التقرير برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، كمثال ناجح للحوكمة من خلال صياغة إطار للسياسات العامة الشاملة والمتماسكة والمتسقة، وذلك لتحقيق رؤية واضحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع وبما يتماشى مع الاتجاهات الدولية، وأشار التقرير الى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور هى الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والترويج والتنشيط، البنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.

وأوضح التقرير أن السياحة تمثل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي لمصر، وأن القطاع الخاص كان له دورا أساسيا في ذلك، حيث أنه يمثل 98% من قطاع السياحة المصرى، كما ساهمت إيرادات السفر والسياحة بنسبة 51.5% من إجمالي الصادرات الخدمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن النتائج التي أبرزها هذا التقرير تعكس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، كما تعكس أهمية الإصلاحات الهيكلية ولاسيما ما تحقق على أرض الواقع في قطاع السياحة المصرى، مؤكدة أنه بالرغم من أن الاصلاح الهيكلى يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى تقف حائلا أمام إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، وهذا ما قمنا به في وزارة السياحة.

ولفتت إلى أن نتائج هذا التقرير المهم تؤكد أن قطاع السياحة يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.

الرابط الخاص بهذا التقرير:

https://2019.tr-ebrd.com /


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة
» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى
» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة
» تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة
» السيسي: "بحلم نخش العالمية"
» شاهد..إليسا تحرج أحد معجبيها في حفلها بكندا
» «إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر
» صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما
» "الأزهر للفتوى" يحذر من جريمة الانتحار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس