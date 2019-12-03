مفاجأة مدوية عن طالب هندسة المنتحر

03 ديسمبر 2019 - 11:19 ص

نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الخريج المنتحر من فوق برج القاهرة، قائلا:"كان نادر ومتميز والجامعة تحزن لفقدان هذا الشاب".

وحول ما تردد من أبناء بشأن وجود خلاف بين رئيس قسم الهندسة الطبية الذي تخرج منه أو خلافات مع مشرف مشروع التخرج، قال نجم: "الطالب المتخرج من الجامعة "نادر" كان متميزا بشهادة زملائه وأساتذته وعميد الكلية ورئيس قسمه".

وأوضح أن قسم الهندسة الطبية الذي التحق به الطالب متميز على مستوى الكليات الجامعية، ودائما ما يجد خريجي هذا القسم فرص عمل متميزة، مؤكدا أن مشروع تخرج الطالب صُنف من بين أفضل أعلى 5% من مشروعات التخرج، وحصل على تقدير امتياز، معقبا: "ما فعله هو خروج عن المألوف".