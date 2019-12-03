  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
تعدد الزوجات

دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

اعلانات ترامب

مأزق لـ"فيسبوك" بسبب "ترامب"

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

الرئيس السيسي

السيسي: بتصحوا الساعة كام علشان تشتغلوا

مظاهرات إيران

لأول مرة.. إيران تعترف بقتل المتظاهرين

الداخلية تعين حراسة أمنية لـــ"شعبان عبد الرحيم" بعد تهديدات داعش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

الرئيس السيسي

السيسي: أنا ووزير الكهرباء بنتخانق مع بعض

أحمد فؤاد نجم .. والإسلاميون

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

شعبان عبد الرحيم

بعد وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند "تويتر"

السيسي

السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر

مال وأعمال

جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

#

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ4,4 مليار جنيه فى سبتمبر

#

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 3,7 مليار جنيه فى يونيه

#

عمرو أديب: هذا الأمر سيكون إنجاز تاريخي غير مسبوق

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من  مليار و636 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1047سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 723 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 149 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 49 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 810 رسائل قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 889 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 109 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة
» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى
» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة
» تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة
» السيسي: "بحلم نخش العالمية"
» شاهد..إليسا تحرج أحد معجبيها في حفلها بكندا
» «إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر
» صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما
» "الأزهر للفتوى" يحذر من جريمة الانتحار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس