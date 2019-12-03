السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

إيمان هاني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة صرفت على خدمة الحصول على الكهرباء وتحسينها للمواطن المصري 615 مليار جنيه، قائلاً: "لدينا خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء بنسبة 28% خلال الــ5 سنوات".
وأضاف" السيسي"، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، أن الكهرباء معناها تنمية وحياة بالنسبة للمواطن، معقبا: "مصر هتصدر الكهرباء للعالم كله بعد مضاعفة شبكات الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف.
وتابع: أن خطة تطوير الكهرباء كانت ستنفذ على مدار 15 سنة على الأقل، ولكن المشروعات تتم من خلال التخطيط والمتابعة الدقيقة وبكفاءة عالية.
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