السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

03 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة صرفت على خدمة الحصول على الكهرباء وتحسينها للمواطن المصري 615 مليار جنيه، قائلاً: "لدينا خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء بنسبة 28% خلال الــ5 سنوات".

وأضاف" السيسي"، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، أن الكهرباء معناها تنمية وحياة بالنسبة للمواطن، معقبا: "مصر هتصدر الكهرباء للعالم كله بعد مضاعفة شبكات الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف.

وتابع: أن خطة تطوير الكهرباء كانت ستنفذ على مدار 15 سنة على الأقل، ولكن المشروعات تتم من خلال التخطيط والمتابعة الدقيقة وبكفاءة عالية.