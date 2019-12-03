» شاهد..إليسا تحرج أحد معجبيها في حفلها بكندا

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اليسا
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كندا

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إحراج

حفلة

معجب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، وهي تحرج معجب، في آخر حفلاتها في كندا .

وتظهر إليسا في الفيديو، وهي ترد على معجب في الحفل بطريقة حادة، حيث طلب منها تأدية أحد الأغاني، لتجيبه في استنكار، قائلة: "what do you want .. ماذا تريد؟".

 في المقابل، يؤكد لها المعجب أنه يريد أن يستمع لأغنية من أغانيها الجديدة، فتعلق إليسا في حدة قائلة: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي"، لتثير ضحكات الجمهور على هذا المعجب،وتضعه في موقف محرج.

وجدير بالذكر، أن إليسا تستعد لإحياء حفلين في مصر منتصف شهر ديسمبر المقبل، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.



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