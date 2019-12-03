» «إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة

03 ديسمبر 2019 - 12:13 م

نعى الشاعر إسلام خليل، المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم؛ بعد وفاته منذ قليل؛ عن عمر يناهز 62 عاما.

وكتب إسلام خليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مات رفيق حياتي ومشواري الفني أخويا وأبويا وصاحبي أغلى وأعز الناس على قلبي شعبان عبد الرحيم".

يذكر أن للشاعر إسلام خليل دورا أساسيا في النجاح الفني للمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي كتب له أغلب أغنياته الشهيرة، ومنها "أنا بكره إسرائيل".

وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".

ومؤخرًا أحيا المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، حفلاً في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، وذلك ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض؛ بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وكان الراحل شعبان عبد الرحيم تعرض إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957.



