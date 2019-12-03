» السيسي: "بحلم نخش العالمية"

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إفتتاح

السيسي

دمياط



أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصناعة الأثاث المصري قائلا: "إن الدولة تتحرك بشكل أكثر من رائع في المشروعات التي تقوم بتنفيذها".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط:"أن مدينة الأثاث بدمياط لما اتعملت كنت بحلم وعشمان ، زي ما كنت بحلم بالقضاء على فيرس سي، كنت بحلم إننا نخش عالمية الأثاث مش محلية الأثاث".

وتساءل الرئيس:"ياترى فيه ناس بتستورد أثاث لصالح المصريين"، الإجابة "أه طالما أه يبقى إحنا لسه على الأقل محققناش الرضا للأثاث في مصر لكل الأذواق والمستويات ،الحلم اللي عندي إن إحنا نخش العالمية مش المحلية، إيه يابتوع دمياط معندكمش حلم ولا إيه؟" .

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