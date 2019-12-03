لأول مرة.. إيران تعترف بقتل المتظاهرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

منظمة العفو

أسعار الوقود

أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي أن الشرطة أطلقت النار وقتلت مثيري الشغب في عدة مدن أثناء احتجاجهم ضد رفع أسعار الوقود، وتعتبر هي المرة الأولي التي تعترف فيها إيران بقتل متظاهرين، بعد إنكارها لتقرير منظمة العفو عن أعداد المتظاهرين الذين تم قتلهم أثناء المظاهرات.

وأعلنت منظمة العفو أمس عند ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين ليصل إلي 208 متظاهر خلال تظاهرهم ضد الحكومة اعتراضا علي ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر أن إيران لم تعلن حتى الآن عن أعداد القتلى خلال التظاهرات التي اجتاحتها منذ 15 نوفمبر الماضي، في 100 مدينة في أنحاء إيران، وحجبت علي أثرها الحكومة الانترنت عن المواطنين.

 


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