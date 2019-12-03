» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى

استقبل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى "فوستين أركانج تواديرا" السفير أبوبكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، والذي يقوم بزيارة رسمية للعاصمة بانجي حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأفرووسطي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد شارك مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال الزيارة في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، وعقد لقاء مع وزيرة الخارجية الأفرووسطية لتناول سبل تطوير العلاقات بين الدولتين والتشاور حول إعادة افتتاح السفارة المصرية في بانجي، فضلاً عن التباحث حول كيفية دعم اتفاق السلام الموقع في شهر فبراير 2019.