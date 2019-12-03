دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

03 ديسمبر 2019 - 01:03 م

احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات بنسبة 8.12%؛ بحسب التقارير الاجتماعية لحالة تعدد الزوجات في العالم العربي، التي صدرت على هامش منتدى "الأسرة العربية حول الزواج".

وأوضحت التقارير، أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.

فيما دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الزواج ووضع برامج مدرسية وإعلامية حول مؤسسة الزواج وأهدافها، مشددة على أهمية إعادة النظر في الأساليب المجتمعية التي تخنق هذه المؤسسة المقدسة يوما بعد يوم.