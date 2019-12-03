السيسي: إحنا بنعمل اللي ميخطرش على بال حد

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وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بتطوير بحيرة المنزلة، قائلا: "البحيرة بعد تطويرها هتكون قصة تانية، والله اللي بيتعمل فيكي يا مصر واللي بنعمله ميخطرش على بال حد".

 وأضاف السيسي - خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء: "بحيرة المنزلة 250 ألف فدان اتفرجوا عليها لما نخلص تطويرها، ستقدم إنتاجا سمكيا كبيرا".

وتابع: "الـ15 مليار جنيه لتطوير بحيرة المنزلبة رقم متواضع جدًا بجوار المبالغ التي عرضت عليه لتطويرها، معقبا: "محدش أبدًا كان يقدر يفكر أن بحيرات البردويل والمنزلة وكينج ماريوت العشوائيات تاكلها والصرف الصحي والصناعي والزراعي يترمي فيها وكل كان بيبص وهو ساكت".

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