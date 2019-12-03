تفاصيل رسالة قاسية من مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة

03 ديسمبر 2019 - 01:48 م

وجّه الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي رسالة قاسية لمذيعة الجزيرة غادة عويس.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : "لا داعي لهذه الشوفينية المقيتة وهذا الخطاب البليد وهذا الازدراء البغيض".

تساءل عبد الخالق: هل تعتقدين أنكم وحدكم تمتلكون الحقيقة.. الجزيرة هي الماضي .. أما المستقبل فإنه يصنع في الرياض قبلة الإعلام العربي، وفِي دبي عاصمة الإعلام العربي.

جاء هذا عقب رده على تدوينة لمذيعة الجزيرة، والتي كتبت فيها: "يا دكتور لا عزاء لمنتدى لا يسأل أين الجثة.. أي إعلام أي بطّيخ في دولة منشار.. بالله عليك أنت مصدّق هذا الهراء، بحسب قولها.

وكان الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قد كتب عن منتدى الإعلام السعودي: "ما قيل في جلسات اليوم الثاني من منتدي الإعلام السعودي المنعقد حاليا في الرياض قبلة الإعلام العربي: " لا عزاء للتلفزيون التقليدي في عصر التلفزيون الرقمي الذي يشاهده حاليا 590 مليون مشاهد ويتوقع أن يصل العدد إلى مليار مشاهد معظمهم من جيل الشباب".