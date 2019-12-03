  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:20 م
بحث متقدم
الأنبا دانييل أسقف سيدني

لجنة باباوية للتحقيق في اتهامات "أسقف سيدني"

الرئيس السيسي

الرئيس : "دا الخطر الحقيقي علشان أبقى عملت اللي عليا"

أحمد فؤاد نجم .. والإسلاميون

فى ذكرى وفاته.. حكايات وأسرار " أحمد فؤاد نجم"

الأهلي

تحرك جديد لـ"الأهلي" ضد الحكام الأفارقة

الرئيس السيسي

الوزير يقاطع السيسي.. والأخير يرد

الإفتاء

تحذير عاجل من الإفتاء للشباب: احذروا هذا الأمر

ميتشو

مؤتمر صحفي مفاجئ لـ"ميتشو" لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

الأزهر: تجسيد الأنبياء في أعمال فنية انتقاص من مكانتهم

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية.. الفتوي تجيب

شعبان عبد الرحيم

بعد أغنيته " وائل غنيم اتجنن".. هكذا نعاه بعد وفاته

الرئيس السيسي

السيسي: إحنا بنعمل اللي ميخطرش على بال حد

مؤتمر صحفي مفاجئ لـ"ميتشو" لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

الرياضة

ميتشو
ميتشو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكشف عن الجهاز الفني للزمالك بعد رحيل ميتشو

#

رسميًا.. «جروس» مديرًا فنيا لأهلي جدة

#

مرتضى يكشف عن رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

مؤتمر صحفي

الزمالك

رحيل

ميتشو

أعلن  الصربي "ميتشو" المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي مفاجئ اليوم لكشف كوايس إقالته من تدريب الزمالك. 

وحسب صحيفة صدي البلد، قال ميتشو، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بأحد الفنادق الكبرى للحديث عن كواليس رحيله عن تدريب الفريق الأبيض قبل عدة ساعات.

وكان مرتضي منصور، قد أعلن أمس بشكل رسمي إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأبيض بعد الهزيمة المدوية التى تلقاها الفريق أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما خارج الديار فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما قرر منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رواية مبكية لطفلة.. والسبب حقنة
» ماعت: 9 ملايين شخص "رقيق" في العصر الحالي
» أطباء ينجحون في إعادة ميت للحياة
» ترامب يغرد لرسام نيجيري.. لهذا السبب
» إصابات خطيرة في حريق ضخم بالسودان
» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة
» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى
» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة
» تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة
» السيسي: "بحلم نخش العالمية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس