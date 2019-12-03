الرئيس : "دا الخطر الحقيقي علشان أبقى عملت اللي عليا"

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد خطر على مصر إلا من داخلها، قائلاً: "دا الخطر الحقيقي".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "هفضل أكررها علشان أبقى عملت اللي عليا قدام ربنا، علشان تعرفوا خطورة أي تحرك، الدولة تبذل جهودا جبارة لإقناع المصريين بمعدلات التنمية".

وناشد الرئيس السيسي، جميع المسئولين بتكرار الحديث عن ذلك في جميع كلماتهم لرفع وعي المصريين، معقبًا: "إننا نسير على خطى جيدة بفضل جهدكم وصبركم وتحملكم".

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