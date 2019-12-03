عمرو موسى ينعى شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

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وفاة

عمرو موسي

شعبان عبدالرحيم

نعي

نعى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري.

وكتب "موسى" كلمات مؤثرة، يصف بها شعبان عبدالرحيم في نعيه، إذ وصفه بانه كان مصريًا طيبًا يعيش ويؤدي ويمتع، مشيرًا إلى أنه كان خليطًا وحفر لنفسه مع هيئته الشهيرة مكانًا في قلوب المصريين.

وقال "موسى" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"رحم الله شعبان عبد الرحيم .كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع . كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص....بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".

واختتم قائلًا :"خليط حفر لشعبان،مع هييييته الشهيرة ،مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله".

وكان شعبان عبدالرحيم من محبي الدبلوماسي عمرو موسي، كما أن الأخير، كان قد أهداه قبل عامين نسخة من مذكراته المعنونة بـ"كتابيه"، التى رصد فيها شهادته على العصر، وأثارت جدلا واسعا فى الأوساط السياسية عقب طرحها.

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم فجر اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري، بحسب ما أكده الشاعر إسلام خليل لـ "بوابة الأهرام"، والذي لازمه طوال رحلة عمله ونجاحه.

شعبان عبدالرحيم -62عامًا- بدأ مسيرته في الغناء الشعبي مع حلول الألفية الجديدة، واشتهر بتقديمه عددا كبيرا من الأغاني السياسية التي تلمس حالة المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي.


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