» محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك والشرقية

أمير سعد
أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غدًا الأربعاء في بطولتي الدوري العام وكأس مصر.
وجاءت المباريات على النحو التالى:
الدوري الممتاز
الإسماعيلي وطنطا: أحمد حمدى ومحمود عبد السميع وأحمد رشدى.. وبدوى إبراهيم حكما رابعا
الحرس والاتحاد: محمد عادل وإيهاب فخرى وإبراهيم السودانى.. وإبراهيم محمد حكما رابعا
كأس مصر
المقاولون والجزيرة بمطروح: عمرو الشناوى وأيمن العقاد وأحمد بكر.. وإبراهيم نور الدين حكما رابعا
الزمالك والشرقية: محمود وفا وأحمد عطية وخالد السيد.. ومصطفى القفاص حكما رابعا
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