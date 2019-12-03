«السيسي» للإعلاميين: «الحكاية كبيرة وهذا لا يليق بمصر»

03 ديسمبر 2019 - 05:25 م

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلاميين ببناء وعي حقيقي، واصفًا هذا الأمر بـ"الحكاية كبيرة".

توجيه السيسي جاء خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط اليوم الثلاثاء، حيث صرح قائلًا للإعلاميين: "الحكاية كبيرة عشان نتصدى لبناء وعي حقيقي في الحفاظ على الدولة وتطويرها بما يليق بدولة مصر".

وافتتح "السيسي" اليوم، مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وعددًا من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.

وأكد "السيسي" في حديثه أن "بناء الدول ليس سهلًا"، كما انتقد العشوائيات التي يتم بنائها، موضحًا أنها تحتاج إلى أموال وجهد كبير من أجل تصويب أوضاعها مرة أخرى.

وتابع: "أنا بسأل نفسي وكل الوزراء وأي مسئول ومواطن، لما تقولوا إحنا بنحب البلد، طب دليل حبك ايه؟".

وأكمل حديثه: "ما أنت لو بنيتها كويس هتسيبها لأولادك وأولاد أولادك، يبقى موضوع ميتنسيش، لأنك مش بتنسى ولادك، فلازم تسيب لهم نعمة وخير مش أشلاء عشوائيات وبحيرات وناس عايشة في الشوارع".