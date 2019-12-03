وزيرة الصحة: مصر نجحت في القضاء على "ختان الإناث"

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الصحة

وزيرة الصحة

ختان الاناث

هالة زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،  نجاح مصر في خفض نسبة حالات "ختان الإناث"، خاصة بعد إنشاء اللجنة الوطنية الأولى  للقضاء على ختان الإناث، لأول مرة في مصر.

وخلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا"، نيابة عن رئيس الجمهورية، قالت إن معدلات وفيات الأمهات في مصر انخفضت على مدار الـ25 عامًا الماضية.

وتابعت وزيرة الصحة أنه على الرغم أن مصر من البلدان ذات الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، فإنها تولي اهتمامًا لمكافحة المرض، وذلك للحفاظ على معدل انتشاره.


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