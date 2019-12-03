بث مباشر.. مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

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بث مباشر

المصريون

بني سويف

الاهلى

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر.

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