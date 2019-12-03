  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
عبدالله رشدي

عبدالله رشدي يوضح حقيقة تبرؤ الأزهر منه

سد النهضة

تقارب في وجهات النظر بشأن سد النهضة

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

أمير قطر والملك سلمان

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

رانيا يوسف بالحجاب

رانيا يوسف: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الفتاة الهاربة

هروب فتاة قطرية لبريطانيا والسبب صادم

هيثم أحمد زكي

بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

السيسي

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي حققه بعد وصوله للرئاسة

الدول التي منحت أصواتها لـ«صلاح» في استفتاء الكرة الذهبية.. مفاجآت

بالفيديو..

فنانة شهيرة تتعرض لحادث أثناء انشغالها بوضع الماكياج

الصفحة الأخيرة

الفنانة الكويتية نورا محمد
الفنانة الكويتية نورا محمد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

#

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"

#

فنانة شهيرة تتعرض لكارثة بسبب الأمطار

#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

قيادة السيارة

فنانة شهيرة

ماكياج

ممثلة كويتية

قالت الممثلة الكويتية نورا محمد إنها كانت تضع الماكياج، أثناء قيادتها السيارة، خلال اتجاهها إلى مواقع التصوير، حتى فوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات مما أدى إلى تحطمها.

جاء ذلك خلال الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جيث نشرته الممثلة عقب تعرضها للحادث.

ونورا محمد ممثلة هي مغنية وممثلة كويتية، بدأت حياتها الفنية عام 2016 عندما شاركت في بانوراما، أعمال عبدالحسين عبدالرضا، وبعدها شاركت بعدد من المسرحيات مع فرقة باك ستيج جروب.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
» صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق
» كواليس جلسة «الجنايني» مع حسام البدري
» أول صورة لـ«كارتيرون» بعد وصوله للقاهرة
» حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل
» الأردن يتصرف بشكل خطير مع إسرائيل
» غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية
» هددها بنشر صورها.. فألقت بنفسها من أعلى السطح
» محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك والشرقية
» عمرو موسى ينعى شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة
» الدول التي منحت أصواتها لـ«صلاح» في استفتاء الكرة الذهبية.. مفاجآت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس