أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

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محمد فضل- متابعات

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قمة الخليج

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تلقى أمير قطر الشيخ  تميم بن حمد، رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في العاشر من ديسمبر الجاري بالرياض.

وقالت وكالة الأنباء القطرية ، إن الرسالة اليت تسلمها أمير قطر اليوم الثلاثاء، سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالعزيز الزياني، لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن.

وسلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حتى الآن، دعوة رسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين، وتسلم نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الزياني، اليوم الثلاثاء، دعوة مماثلة نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد.

ورحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بقادة دول الخليج الخمس، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، قبيل انطلاق اجتماعات قمة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.


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