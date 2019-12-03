» صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

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العراق

قاعدة عسكرية

قاعدة أمريكية

العراق اليوم

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية، تضم قوات ومستشارين، لقصف صاروخي، في محافظة الأنبار.

جاء هذا وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، موضحة في بيان تلقته مساء اليوم، أن 5 صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

يشار إلى أن القوات الأمريكية تتواجد منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة عين الأسد في الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.


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