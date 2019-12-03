مشاجرة أثناء ممارسة الجنس.. العثور على جثة عارية

عُثر على جثة سيدة عارية داخل جوال، بشوارع مركز وادي النطرون في محافظة سوهاج.

واستطاعت أجهزة الأمن، كشف غموض العثور على هذه الجثة، حيث توصلت جهودها إلى أن الجثة للسيدة "ن.م"، بالغة من العمر 41 عامًا، ربة منزل، من محافظة سوهاج ومقيمة بوادي النطرون.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة وادي النطرون بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل جوال، بأحد شوارع المركز.

وبعد استدعاء شقيق المجني عليها، الذي يعمل تاجر، 49 سنة، تعرف على الجثة، وقرر أنها لشقيقته، وأفاد بأنها تقيم مع زوجها، "مسعود. ر. س" عامل، 44 سنة، وأن صلته انقطعت بها وزوجها منذ فترة، حيث اعتاد الأخير تغيير محل إقامتهما بصفة مستمرة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بتوتر علاقته الزوجية بالمجني عليها، وتوجيهها انتقادات دائمة له بسبب غرابة سلوكه لإصابته بحالات اكتئاب مزمن.

وأضاف أنه في يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمية تطورت إلى مشاجرة، وجه على أثرها عدة ضربات إليها بالأيدي والعصى، تسببت في إزهاق روحها، فوضعها داخل جوال، وألقاها في الطريق.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.