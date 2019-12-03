الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

03 ديسمبر 2019 - 09:56 م

سجل سعر صرف الدولار، أمام الجنيه، ارتفاعًا في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء، في حين استقر في عدد من البنوك الأخرى.

وجاء هذا السعر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار صباح اليوم.

في البنك التجاري الدولي، ارتفعت العملة الخضراء 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بحجم ارتفاع بلغ قرشًا واحدًا.

جاء هذا في حين استقر السعر في بنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

بينما سجل 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

في حين بلغ في بنك التعمير والإسكان، 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وفي بنك مصر، سجل 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في البنك الأهلي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.