تعليق ناري لـ"أمين" على فضيحة فيديوهات "جوهرة" الإباحية

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الراقصة جوهرة

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عقب الإعلامي تامر أمين، على فيديوهات الراقصة جوهرة، قائلًا: "لن أتحدث عن الفيديوهات المُسربة على السوشيال ميديا".
وأوضح تامر أمين، أثناء برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الراقصة جوهرة ليست مصرية، واختارت اسم جوهرة حتى يكون اسمها الحركي الذي تعمل به كراقصة في مصر.
وتابع تامر أمين: "لا أنتقد الراقصات بسبب شخصي ولكن الطريق الصحيح يؤدي إلى كل ما هو صحيح والطريق الخطأ يؤدى إلى كل ما هو خطأ والطيور على أشكالها تقع.. فما بُني على باطل فهو باطل، ولا يجب أن نقول على مزاولي هذه المهنة أنه فن، لأننا إذ اعتبرنا أن الرقص فن نقلل من قيمة الفن والفنانين".
وتابع: "يجب علينا استيعاب ما حدث ونعلم جيدا أن كل من يأتي من الدول الخارجية إلينا هذه تصرفاتهم وحياتهم".


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