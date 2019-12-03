» خالد أبو بكر: انتظروا مفاجآت كبرى في يونيو 2020

03 ديسمبر 2019 - 10:10 م

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن من يتابع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحاته للمشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، يشعر أن حديثه من القلب، وأن الإدارة المصرية لا تخفي شيئا عن الجمهور، معتبرا أن المكاشفة والصراحة هي أهم دستور يحكم العلاقة بين الرئيس السيسي والشعب.



وأوضح "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "اتركوا هذه العلاقة بن الرئيس والشعب كما هي، الرئيس بيتكلم من جواه، وتشعر بصدقه"، متوقعا أن بحلول يونيو 2020 سنحتاج إلى 3 أيام حتى يشرح الوزراء ماذا حدث في ملفاتهم.

